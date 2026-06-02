Главният архитект на Варна Виктор Бузев коментира в ефира на „Твоят ден“ казуса с т.нар. незаконно селище в местността „Баба Алино“, като обясни, че е научил за случая в края на лятото на миналата година, когато при него са дошли хора, закупили имот в района, и по думите му тогава е станало ясно, че „там вече се продават имоти“, след което той започва да се интересува какво реално се случва на терена.

По негови думи първоначалната проверка е била затруднена от това, че имотът е бил ограден и охраняван, като той описва ситуацията с думите „нямаше как да се влезе в имота, имаше охрана“, а допълва, че е направил опит да се легитимира, но това не е било възможно по стандартен административен ред на място, което според него е създало практически пречка за по-задълбочена проверка на място.

Бузев разказва още, че по темата са били водени разговори и обсъждания в рамките на общински структури и експертни съвети, които имат отношение към незаконното строителство, като подчертава, че „има общински служби, които се занимават с незаконното строителство, както и полиция“, и уточнява, че е изготвял доклади и е изпращал информация към компетентни институции, без да навлиза в конкретика, тъй като според него „тече разследване“ и кореспонденцията следва да бъде изискана по надлежния ред.

Той коментира и устройствената рамка на територията, като заяви, че според него не може да се говори директно за узаконяване на вече съществуващи сгради, а по-скоро за опити за урбанизиране на терена и промяна на предназначението на земята, като обяснява, че подробният устройствен план се изготвя върху актуална кадастрална карта, в която са нанесени всички налични обекти, независимо от техния статут.

Относно удостоверенията за търпимост, като Бузев е категоричен, че те не узаконяват строежа, а представляват административен документ с ограничено действие, който не променя правния статус на незаконно строителство, като според него често се създава погрешно впечатление, че чрез него могат да се легализират вече изградени обекти, което не отговаря на правната реалност.

Архитектът посочи, че при издаване на такива удостоверения участват външни лицензирани специалисти, включително геодезисти, архитекти и инженери, които носят отговорност за документацията, като се изискват и нотариално заверени декларации, в които заявителите декларират верността на данните и носят наказателна отговорност при неверни сведения.

Бузев допълва, че по негови наблюдения в случая става дума за значителна инвестиция, при която според него липсата или непълнотата на документация е необичайна, като заяви, че „такова безхаберно отношение към документацията никога е съм срещал“, и изрази мнение, че подобен тип случаи са изключение в неговата практика.

Той подчерта, че действащото законодателство не предвижда автоматично узаконяване на подобни строежи и че при липса на съответствие с нормативната уредба те подлежат на премахване, като оставя отворен въпроса за институционалната координация между различните органи, ангажирани със строителния контрол и устройственото планиране.

