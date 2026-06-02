Преговарящите от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха временно споразумение по нов законодателен акт на ЕС, който цели да ускори и направи по-ефективни процедурите за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на територията на държавите членки. Това съобщава Съветът на ЕС.

Споразумението е част от усилията за допълване и по-ефективно прилагане на Пакта за миграцията и убежището на ЕС.

Задържаха 25-има нелегални мигранти при акция в центъра на София

Новите правила въвеждат по-строги задължения за лицата без право на пребиваване в ЕС, включително изискването да напуснат съответната държава членка и да съдействат на националните власти. Предвиждат се и механизми за засилено сътрудничество между държавите членки, както и възможност за създаване на центрове за връщане в трети държави, при спазване на международните стандарти за правата на човека.

Регламентът въвежда и последици при неспазване на задължението за сътрудничество — като намаляване или прекратяване на социални помощи и стимули за доброволно връщане. В съответствие с националното законодателство държавите членки могат да предвидят и наказателни санкции, включително лишаване от свобода.

Предвижда се създаването на центрове за връщане извън ЕС, които могат да функционират както като крайни дестинации, така и като транзитни звена за последващо репатриране към страните на произход или други трети държави.

Само за месец: Над 1000 съдебни производства за нелегална миграция и дрога

Такива споразумения ще могат да се сключват единствено с държави, които спазват международното право и стандартите за правата на човека, включително принципа за забрана на връщане в държава, където лицето е застрашено от преследване или опасност. Непридружените непълнолетни са изключени от тези механизми.

Въвежда се и европейска заповед за връщане (European Return Order – ERO), която ще стандартизира информацията в решенията за връщане и ще улесни взаимното им признаване между държавите членки.

На този етап взаимното признаване остава доброволно, като ще бъде преразгледано три години след влизането в сила на регламента. Европейската комисия тогава може да предложи то да стане задължително.

За лица, представляващи риск за сигурността, се предвиждат по-строги мерки, включително по-дълги или безсрочни забрани за влизане в ЕС и възможност за задържане.

Временното споразумение предстои да бъде одобрено от Съвета на ЕС и Европейския парламент, след което ще бъде официално прието след правно-езикова редакция. Регламентът ще влезе в сила от деня след публикуването му в Официалния вестник на ЕС, като част от разпоредбите ще започнат да се прилагат 12 месеца по-късно.

Редактор: Цветина Петкова