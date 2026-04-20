Смъртоносна стрелба в американския град Шривпорт шокира щата Луизиана. Мъж застреля осем деца, седем от които са негови собствени, както и своя братовчед. При нападението сериозно са ранени две жени, включително съпругата на стрелеца. Огънят е бил открит на няколко места – в две жилища на една и съща улица и в трета сграда в друг район на квартала.

След стрелбата, която властите определиха като „семеен инцидент”, извършителят избягал от района с откраднат автомобил. Последвало е полицейско преследване, при което мъжът е стрелял по служителите на реда, преди да бъде застрелян и убит от тях.

„Заподозреният е идентифициран. Той е баща на седем от децата, убити в тази къща. Има и осмо дете, което също е убито, както и две жени, които са били ранени”, коментира Кристофър Борделон, говорител на полицейското управление на град Шривпорт.

Кметът на Шривпорт Том Арсено споделя, че едно от децата е успяло да избяга, скачайки от покрива. „Нападателят е дошъл тук, застрелял е децата и е ранил жена си. Едно от децата е успяло да избяга, като е скочило от покрива, при което е счупило крака си. Впоследствие извършителят открадва кола и избягва. Полицията започва да го преследва, той стреля и по властите, накрая бива убит”.

„Те са си играли в моя дом. Бяха заедно с моите деца в Сан Габриел за Великден и си играха през цялото време. Бяха добри деца”, казва Лиза Деминг, съседка.

Според общинския съветник на Шривпорт Табита Тейлър една от девет жени е жертва на домашно насилие на всеки девет секунди в тази страна.

„Мога само да си представя какво са видели полицаите и пожарникарите. Наистина ужасяваща и болезнена гледка”, казва Грейсън Бушър, друг общински съветник на Шривпорт.

