Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в присъствието на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски многократно подчерта, че РСМ трябва да изпълни всичко, което е договорено през 2022 г. за започване на преговори за членство на страната в ЕС, предаде репортер на БГНЕС.

„Трябва да изпълните всичко, което е било договорено“, заяви поне три пъти Коща и изрично подчерта, че започването на преговорния процес зависи изцяло от властите в Скопие. „Осъществяването на договорените конституционни промени са единственият път към започване на преговори между Северна Македония и Европейския съюз. Това е единственият начин гражданите на Северна Македония да усвоят всички придобивки от членството в ЕС“, каза председателят на Европейския съвет. „ЕС е най-сигурният партньор на Западните Балкани и Северна Македония и остава най-големият инвеститор и търговски партньор. Ще продължим да ви подкрепяме политически и финансово, но в крайна сметка бъдещето ви е във вашите ръце“, каза Коща.

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Той добави, че единственият начин да се постигне напредък е чрез конструктивен диалог със съседите, чрез вземане на прагматични решения за изграждане на доверие и извършване на необходимите реформи.

В началото на пресконференцията Мицкоски направи собствен анализ кога ЕС е бил силен, кога е имал ясно лидерство и кога спазвал ценностите.

Редактор: Цветина Петрова