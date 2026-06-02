България е страната с най-висока годишна инфлация в еврозоната през май 2026 г., сочат експресните оценки на Евростат. С ръст на цените от 6,3% страната ни изпреварва значително средното ниво за валутния съюз, което се покачва до 3,2%.

Основните причини за инфлацията в еврозоната са енергийните продукти с най-висок годишен темп на поскъпване през май (10,9%), следвани от услугите (3,5%), храните, алкохола и тютюна (2,0%).

Три сценария за развитието на икономиката у нас виждат учените от БАН. Най-вероятен за съжаление е най-песимистичният, а именно застой. А икономическият ръст на България, дължащ се на многото държавни разходи, ще спадне под тежестта на същите тези разходи.

Инфлацията в еврозоната - на най-високо ниво от 32 месеца насам

"Да се вземат заеми, да се увеличават заплати, за да се разчита на това да се повиши потреблението и оттам растежа. Това е път за никъде. Това може даде само краткотраен ефект върху растежа", коментира проф. Виктор Йоцов, председател на Научния съвет на Института за икономически изследвания при БАН

Рискът от процедура по свръхдефицит срещу България налага нуждата драстично и трайно да се намалят държавните разходи, което пак забавя икономиката.

"Ще изстудяваме икономиката, тоест свиването на бюджетните разходи си има последствия. И ние трябва да видим как минимизираме отрицателните ефекти на такова нещо", заяви Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет.

Държавата трябва да съкрати поне 10 процента от разходите, смятат експертите. Но успехът в това начинание ще има положително влияние.

"По-ниските държавни разходи имат впоследствие ускоряващ ефект върху растежа. Колко реално може да се съкрати, аз смятам, че може повече, може дори и 20. Но се съмнявам, че това ще бъде направено", смята проф. Йоцов.

Къде обаче отиват парите. Отиват за заплати. Ръстът им на годишна база в публичния сектор е 16 процента за миналата година. Но числото трябва да е наполовина, пресмятат от Фискалния съвет.

Любомир Дацов: Преди да се приложат промени в бюджета, трябва да се изготвят анализ и план

"Целта е приблизително да бъдат по 8 процента. Защото 8 процента е номиналното изражение на БВП тази година", посочва Любомир Дацов.

До момента не е и ясно къде точно държавата ще реже разходи.

"Говори се за някакви 10 процента съкращение на издръжката на администрацията, но всеки министър изпреварващо заяви, че това не касае неговото министерство. Не МВР, не отбрана, не култура, не здравеопазване", заяви икономистът Никола Янков.