Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене промени в Закона за водите, с които се въвежда по-ясно разграничение между битови и небитови потребители.

По новите правила като битови потребители се определят не само домакинствата, но и обекти от социалната инфраструктура - училища, както и молитвени домове. За тях ще се прилага единна цена за битово водопотребление.

За бизнеса се въвежда диференциран подход – при потребление до 25 куб. м. вода ще се заплащат битови цени, а при по-големи количества ще се прилага промишлена тарифа.

Освен това депутатите одобриха и на второ четене мерки за засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на „Лукойл“ Румен Спецов, като част от допълнителните промени, разглеждани в комисията.

С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор.