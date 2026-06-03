Липсата на достъп до елементарни условия за живот засяга не само отделните хора, а и начина, по който обществото разбира солидарността, сигурността и човешкото достойнство. В София има едва два душа за хора в тежки материални лишения, а държавата и общината не осигуряват достатъчна подкрепа. Как обществото гледа на хората в нехигиеничен вид и защо бедността продължава да бъде приемана като лична вина? Темата коментира социалният експерт Росица Кратункова в предаването "Социална мрежа” по NOVA NEWS.

"Бездомните хора, които живеят на улицата или в направени от тях бараки, често страдат от едни и същи стереотипи срещу тях. Хората мислят, че те са престъпници или пренасят болести.", коментира експертът. Опитът обаче показвал, че оляма част от хората губят домовете си поради имотни измами или заради зависимости.

Столичната община стартира кампания по преброяване на бездомните хора в София

По думите ѝ Столичната община не провежда социална политика на територията на града. "Трябва да осигурим възможност на хората да се върнат към нормален живот. Звучи утопично, но всеки заслужава втори шанс. Общината може да направи ресурсен център, където да има бани, перални помещения и места за медицински прегледи", обясни Кратункова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев