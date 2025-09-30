В края на октомври в София в рамките на няколко дни ще бъде направена организация за преброяването на бездомните хора в столицата. Оказва се, че подобно преброяване в най-големия град на страната не е правено. А за да може да се обхванат всички хора от тази група, общината търси доброволци.

Инициативата ще се осъществи в рамките на три дни, като точните дати се пазят в тайна, за да се гарантира максимална ефективност и достоверност на събраните данни. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA News зам.-кметът по Социална дейност към Столичната община Надежда Бачева.

По думите ѝ до този момент в столицата не е провеждано подобно проучване. „Именно за това правим преброяването – за да не се налага да гадаем какъв е броят на тези хора, а да разполагаме с реални цифри и профили на хората без дом. Много от тях идват от провинцията и отказват настаняване, което прави текущите данни непълни“.

Очаква се в резултат на преброяването да се събере информация не само за броя на бездомните, но и за тяхното здравословно състояние, социални потребности, наличие на психични заболявания, дали са сами както и дали притежават жилище.

За провеждането на инициативата ще са необходими над 80 доброволци, които да помогнат в обхващането на цялата територия на София. Всеки навършил 18 години може да се включи, независимо дали има опит в социалната работа – участниците ще преминат предварително обучение.

„София е голям град и няма как без помощ. Работим съвместно с Българската академия на науките и приканваме всички, които имат желание, да се свържат с нас чрез сайта на БАН или на Столична община“, добави Бачева.

Очаква се събраните данни да станат основа за създаване на нови и по-ефективни социални услуги и политики. Общината планира разширяване на настоящите възможности за настаняване и реинтеграция на хората без дом.

В момента в столицата работят три дома за временно настаняване с общ капацитет от 510 места, които се пълнят основно през зимата. През най-студените месеци отново ще стартира и кампания за раздаване на храна и топъл чай.

„Профилът на хората на улицата е изключително разнороден – от временно изпаднали в беда до такива, които трайно избират този начин на живот. Няма универсално решение, но нашият подход е да се отнасяме с разбиране към всеки отделен човек“, подчерта Бачева.

