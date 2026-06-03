Ситуацията с препоръката на ЕК България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит е забележка, която казва: „Ако продължавате така, финансите ви ще стигнат до ръба на катастрофата“. Затова трябва да се вземат мерки достатъчно рано, за да се консолидира бюджетът. Консолидирането на бюджета означава да се балансират приходите и разходите. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" финансистът Левон Хампарцумян.

Според него не сме силно задлъжняла държава. "Безработицата е на исторически ниски нива - около 4,3%. Не бива непрекъснато да се оплакваме и да чакаме неволята да дойде. Защото може и да дойде. Има много по-лоши сценарии. Да, имахме разточителни правителства, неефективни политики и разпад на институционалната среда на много места. Всичко това трябва да се поправи", подчерта той.

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И предупреди: "Нека не забравяме - надолу няма дъно. Може да бъде много по-лошо. По-добре е да спрем да се обвиняваме взаимно и да подредим нещата така, както трябва да бъдат".

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова припомни, че миналата година имаше протести и спорове около бюджета. "Аз и до днес смятам, че неговите параметри не бяха катастрофални. Проблемът е в доверието - в управлението, в публичните системи и в усещането за липса на справедливост. Ако управляващите успеят да водят диалог и да спазват принципите на добро управление, тогава ще може да се направи това, което предстои - сериозно свиване на разходите. Неизбежно е да се засегнат интереси", изтъкна тя.

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И обясни: "Ще бъдат засегнати интереси, ако например се намали броят на служителите в администрацията. Или на хората, които са свикнали с ежегодни значителни увеличения на заплатите всяка година. Това важи и за хората на висши държавни и политически длъжности, както и за работещите в публичния сектор и системите за сигурност".

По думите ѝ се говори за премахване на автоматичните механизми за увеличение на заплатите. "Аз бих добавила и необходимостта от обективни критерии. Нека заплатите се увеличават, но да бъдат обвързани с резултати. Например в образованието - с резултатите от външното оценяване, матурите, оценките от PISA и други показатели", даде пример Христова.

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И двамата се обединиха около мнението, че това, което трябва да се направи, е постепенно и внимателно да се върви към баланс между приходите и разходите. "Ако се действа рязко, ще има сериозни негативни ефекти върху икономиката и хората. Нашата цел не трябва да бъде просто дефицит под 3%. По-скоро трябва да се стремим към 0-1%, освен, ако няма извънредни обстоятелства. Така ще натрупаме буфери за по-тежки времена", подчерта Хампарцумян.

Според Христова новия бюджет, че бъде "труден". "Той ще е краткосрочен и затова няма да бъде толкова съществен, колкото би могъл да бъде при нормален политически цикъл. Трябва ясно да видим приоритетите и политиките на правителството. Основното обаче е да се ограничи разходната част. От една страна трябва да се намалят разходите. От друга страна обаче трябва внимателно да следим ситуацията с кризата в Персийския залив и цените на горивата. Може да се наложи и допълнителна подкрепа за уязвими групи и за енергоемки предприятия, които са силно засегнати от поскъпването", обясни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова