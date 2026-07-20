Ще станем ли свидетели на редица промени в испанския национален отбор, след като Ла Фурия Роха тримуфираха на Мондиал 2026? Преди финала, някои футболисти дадоха обещания за различни промени по външния си вид, ако спечелят Световното първенство по футбол.

Сред първите беше Ламин Ямал, който обяви, че ще си пусне брада, ако спечели финала. От своя страна Пабло Гави каза, че ще боядиса косата си в розово, а съотборникът му Педри - в русо. Последният предизвика Феран Торес, който вкара решаващия гол в двубоя с Аржентина, когото иска да обръсне главата му.

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Най-интересно обещание даде Марк Кукурея, който заяви, че ще си направи татуировка на лицето на треньора си Луис де ла Фуенте, ако спечелят заедно Световното първенство.

Това не е първо обещание на Кукурея. През 2022 г. той заяви, че ако страната му спечели Европейското първенство по футбол ще се боядиса в червено. Тогава той спази обещанието си.

Marc Cucurella made a bet that if Spain won EURO 2024, he would dye his hair red...



Well, it happened! 🤣🌶️💈 pic.twitter.com/a0NM2FBEQV — EuroFoot (@eurofootcom) July 19, 2024

Предстои да разберем дали футболистите ще изпълнят обещанията си. Испания детронира досегащия световен шампион Аржентина с 1:0 в неделя вечер.

Редактор: Никола Тунев