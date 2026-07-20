Финал на футболното първенство. Испания надигра с 1:0 Аржентина на финала на Мондиал 2026. Иберийците се изравниха по световни титли с Франция и Уругвай, а ето и още интересни факти от турнира за световната купа.

Съвпаденията с битката за титлата в Йоханесбург през 2010 г. са много. Двубоят завърши без попадения в редовното време. Отново играч на Барселона вкарва победния гол и отново това се случи във второто продължение - Андрес Иниеста донесе титлата през 2010 г., а Феран Торес вчера.

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За четвърти път мач за световната титла завършва без голове, като това е и най-често срещания резултат в редовното време на финалите. За това основна заслуга има Аржентина, която се превърна в първата страна без отправен удар в рамките на 90-те минути в най-големия мач в света на футбола.

Испания спечели 5 от последните 10 големи турнира, в които участва. От 2008 г. насам иберийците триумфираха с 2 световни и 3 европейски титли.

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Хегемонията на селекцията на Луис де ла Фуенте изпъква най-силно с факта, че въпреки увеличения брой на отбори и мачове, при достигане на титлата иберийците допуснаха само 1 гол, а вратарят Унай Симон направи рекордните 7 мача с чиста мрежа.

Капитанът на Испания и най-добър играч на турнира - Родри е единственият футболист в историята спечелил Световното първенство, Европейската титла, Златната топка, Шампионската лига и Висшата лига на Англия. Ламин Ямал и Пау Кубарси, пък станаха първото дуо тийнейджъри, стартирали при победа във финала на Мондиал.

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Килиан Мбапе е единственият играч с 2 поредни златни обувки за топреализатор на Мондиал. Френската звезда вкара 10 гола, за да поведе и във вечната голмайсторска класация като в трите си участия на световни футболни финали вече има 22 попадения.

Говорейки за рекорди няма как да пропуснем и неговия съотборник Майкъл Олисе - плеймейкърът на Петлите направи 7 асистенции - рекорд в рамките на един Мондиал.

Редактор: Никола Тунев