След като на настоящия Мондиал 2026 се изиграха 104 мача между 48 отбора, възможно ли е на следващото първенство да участват 64 тима?

Напълно е възможно, а причината е свързана с отбелязването на 100-годишнината от провеждането на първия мондиал. Разширяването на формата е част от юбилейните тържества, но окончателно решение от ФИФА все още не е взето.

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Ясно е само, че през 2030 година домакини на турнира са три държави - Испания, Португалия и Мароко, а по един мач ще бъде организиран в Аржентина, Парагвай и Уругвай. Първият Мондиал се провежда именно в Уругвай през 1930, като в него участват едва 13 нации.

На този Мондиал видяхме на практика "правилото за 5 секунди". Например, ако играчът се забави с изпълнението на тъч, владението на топката се дава на противника. Ограничение в секундите имаше и при извършването на смени. Част от промените са заимствани от играта на малки врати.

Илиан и Денис са от националния отбор по мини футбол. Единият е стискал палци за Аржентина, другият – за Испания. Извън страстите около финала, те коментираха и друго - че съдиите бяха с камери, топката - с микрочип, а в действие влезе и усъвършенстваният полуавтоматичен видеоарбитраж. Двамата казват, че философията на мини футбола е сходна - по-бързи решения и по-малко прекъсване на играта.

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"Правилото с петте секунди за по-бързо подновяване на играта го ползваме в мини футбола от може би, две години", разказва Денис.

Друга промяна на световното беше така наречената пауза за хидратация. "Според мен беше малко излишна. Мисля, че организаторите се справиха, въпреки че големи капацитети – треньори, състезатели, легенди, се изказаха много лошо за тази пауза“, заяви Илиан.

За първи път в турнира участваха 48 отбора. "Комерсиализацията върви от много години - още от края на 80-те години, когато увеличават отборите от 16 на 24. Има много гласове против това, Хавеланж – тогавашният президент на ФИФА казва, че ще бъде най-щастлив, ако Камерун и Алжир спорят във финала за световната купа“, разказва спортният журналист Филип Друмчев. "Има вероятност през 2030 г. за 100-годишния Мондиал, те да станат и 64. Това е добре за такива отбори като нас", допълва той.