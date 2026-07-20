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Това разказаха от приюта "Улични сърца БГ" за nova.bg
Футболистът от испанския национален отбор Феран Торес, който донесе победата на отбора на Мондиал 2026, се грижи за българско куче от 5 години насам. Това заявиха за nova.bg от приюта "Улични сърца БГ" в село Глушка, община Дряново.
Управителят на приюта Теодора Маринова разказа за nova.bg историята на кучето. "Майло и още две кучета са открити изхвърлени под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. След като преминаха през необходимите процедури след заловяването им (преглед от ветеринарен лекар, определяне на характерите им и каква среда е подходяща за тях), кучетата бяха пуснати за осиновяване", споделя тя.
Снимка: Теодора Маринова
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Торес е осиновил кучето Майло през септември 2021 г., докато играе в Манчестър Сити, чрез организация, с която тогава приютът работел във Великобритания. След като той се връща да играе отново в родината си във футболния клуб Барселона, Майло продължава да живее с него.
Снимка: Теодора Маринова
Ема и Антъни Смит са основатели и директори на приюта „Улични сърца БГ“. Приютът е неправителствена организация, която се занимава с кастрация на безстопанствени животни, а впоследствие развива и дейност по тяхното спасяване и осиновяване.Редактор: Никола Тунев
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