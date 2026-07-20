След изиграването на рекордните 104 мача и участието на 48 отбора, най-мащабното и най-скъпото световно първенство по футбол в историята вече е в миналото. Испания покори света и триумфира с титлата след победа над Аржентина, а турнирът в САЩ, Канада и Мексико донесе на ФИФА колосалните над 9 милиарда долара приходи. Близо 6,8 милиона фенове пък проследиха мачовете на живо от трибуните.

Въпреки внушителните финансови показатели, първенството ще бъде запомнено и със сериозния сблъсък между футболната романтика и комерсиализацията на спорта. Равносметка за историческия шампионат направи спортният журналист Симеон Найденов в ефира на NOVA NEWS.

Мондиалът в цифри: 1,8 милиарда зрители и над 9 милиарда долара приходи за ФИФА

По думите му успехът на испанците е напълно закономерен, тъй като те са демонстрирали най-добрия футбол по време на целия турнир и са успели да отстранят фаворити като Франция и Аржентина.

„Испания съвсем заслужено успя да стигне до трофея едва за втори път в своята история след 2010 година. Те показаха някои страхотни неща на Мондиала, успяха да победят най-големите отбори в Европа и в света, играейки най-добрия футбол”, коментира Найденов и допълни, че аржентинците не са успели да предложат достатъчно аргументи на финала, разчитайки главно на прекъсване на играта.

По думите му организацията на турнира не премина без критики, особено по отношение на опита футболът да бъде превърнат в типично американско шоу. „Времето между края на първото полувреме и началото на второто беше над 27 минути, което е страшно много и не е добре за футболистите, които изстиват и трябва да влязат в ритъм още веднъж. Американците са майстори на подобен тип шоута, вдъхновени от Супербоул, но ценностите на футбола не са свързани с такова накъсване на мачовете”, обясни журналистът.

Той подчерта, че ФИФА сериозно трябва да се замисли накъде отива футболът, тъй като все по-очевидно решенията се взимат заради алгоритмите на социалните мрежи и финансовите интереси, а не заради самите фенове.

Найденов обърна внимание и на 19-годишния Ламин Ямал, който окончателно се утвърди като новата суперзвезда на Испания. По време на турнира особена популярност набра благотворителна фотосесия на УНИЦЕФ от 2007 г., на която младият Лионел Меси къпе бебето Ямал – кадър, който феновете определиха като символично „предаване на щафетата”.

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Редактор: Мария Барабашка