Снимка: gettyimages
Спектакълът е на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, където е финалният сблъсък между Аржентина и Испания
След 39 дни на футболни страсти Мондиал 2026 година завършва с грандиозна церемония. Тя е на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, където ще се проведе финалният сблъсък между Аржентина и Испания.
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Тазгодишният финал на Световното първенство по футбол предлага звезден състав от изпълнения и специални участия, сравним с шоуто на "Супербоул".
Церемонията беше открита с бляскаво изпълнение на IShowSpeed, който буквално взриви трубините с най-новата си песен - Champions.
На фона на впечатляващи пиротехнически ефекти рапърите Пост Малоун и Суей Лий, продължиха да забавляват феновете. Малоун дори показа специалната си тениска с надпис, на който се четеше: "Надявам се и двата отбора да се забавляват!".
Със свое общо изпълнение зрителите на стадиона и милионите пред екраните по цял свят бяха зарадвани от Никол Шерцингер, Роби Уилямс и Лаура Паузини.
Снимка: gettyimages
На този фон на големите екрани на стадиона беше показан американският президент Доналд Тръмп, който гледа събитието заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино.
Снимка: gettyimages
Специална поява направи и американската звезда Том Круз, който отправи специално послание.
Снимка: gettyimages
Дженифър Хъдсън изпълни националния химн на Съединените щати преди началото на срещата.Редактор: Станимира Шикова
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