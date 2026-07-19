Спектакълът е на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, където е финалният сблъсък между Аржентина и Испания

След 39 дни на футболни страсти Мондиал 2026 година завършва с грандиозна церемония. Тя е на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, където ще се проведе финалният сблъсък между Аржентина и Испания.

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ВИЖТЕ ТУК

Тазгодишният финал на Световното първенство по футбол предлага звезден състав от изпълнения и специални участия, сравним с шоуто на "Супербоул".

Церемонията беше открита с бляскаво изпълнение на IShowSpeed, който буквално взриви трубините с най-новата си песен -  Champions.

На фона на впечатляващи пиротехнически ефекти рапърите Пост Малоун и Суей Лий, продължиха да забавляват феновете. Малоун дори показа специалната си тениска с надпис, на който се четеше: "Надявам се и двата отбора да се забавляват!". 

Със свое общо изпълнение зрителите на стадиона и милионите пред екраните по цял свят бяха зарадвани от Никол Шерцингер, Роби Уилямс и Лаура Паузини.

Роби Уилямс

Снимка: gettyimages

На този фон на големите екрани на стадиона беше показан американският президент Доналд Тръмп, който гледа събитието заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. 

футбол

Снимка: gettyimages

Специална поява направи и американската звезда Том Круз, който отправи специално послание. 

Том Круз

Снимка: gettyimages

Дженифър Хъдсън  изпълни националния химн на Съединените щати преди началото на срещата. 

Редактор: Станимира Шикова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking