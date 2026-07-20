"Информацията за тръгването на "Мишлен" от България е невярна. Столичната община излезе с позиция каква е истината, защото тя е институцията, която е сключила договор. От "Мишлен" направиха одит, след който следват още няколко. Мишлен не казват "не" - те или ще дадат звезда или ще кажат, че е препоръчано от тях. Това не може да стане след първия одит", заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Най-вероятно ще стане въпрос само за едно или две заведения в столицата. Това е много престижно за страната ни. Има явление наречено „Мишлен туризъм” – това са хора, които посещават страните само заради ресторантите. Това ще привлече много туристи у нас", допълни той.

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Той коментира и големите менюта в някои от ресторантите. "Предлагането е това, което търси клиентът. Може да бъде по-малко меню, може да има концентрация върху определени неща. Ако концепцията е грешна, те няма да идват при нас. У нас има заведения с големи менюта, пред които има опашки", заяви експертът.

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Редактор: Никола Тунев