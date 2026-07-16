София засега остава извън най-престижния кулинарен справочник „Мишлен”. Това става ясно след първия доклад на инспекторите, посетили десетки ресторанти в столицата. От общината уверяват, че работата да влезем в най-престижната кулинарна карта на света ще продължи и през следващите години.

Храната е спомен, тя трябва да носи духа от минали преживявания и да създава нови усещания. Готвачът Светлана Илиева всеки ден се опитва да прави именно това в нейната кухня, като споделя, че „детския спомен е този, който е най-вкусният и забелязвам в ресторанта нашите гости как се радват на един сладък салам, когато го видят в менюто изключително много се радват и започват да разказват истории, тоест ние имаме памет на храната в България”.

Ще има ли София ресторант, включен в справочника „Мишлен“

Тя приема оценката от първия доклад на инспекторите от „Мишлен” като градивна критика, от която всички трябва да се учат. Илиева обясни, че обемът на менютата ни е прекалено голям и „в нашите среди такива менюта като ги видиш се наричат библии, но не в добрия смисъл, че не отделяме достатъчно място и внимание на българските сортове вина и сомелиерството като препоръка”.

Дияна Атанасова работи като сервитьор и казва, че разбира защо ресторантите ни все още не са достигнали тази висока оценка. Тя отбеляза, че е погледнала какви са изискванията и „наистина трябва качеството и обслужването да са на ниво”. На въпроса какво ни липсва, тя отговори категорично, че това е „желание, желание за работа със сигурност”.

От своя страна Ирен Панова сподели, че „сервитьорите принципно са любезни, всичко отговаря на критериите, за Мишлен не знам дали стига”. Според нея това, което не ни достига, е „може би лукс, защото Мишлен се свързват с по-луксозни, по high end неща”.

Столичната община е поканила „Мишлен” да дойдат и да оценят нашата кулинарна сцена - процес, който не е финализиран и ще продължава и в годините напред. В последните месеци са били посетени над 20 заведения в столицата. Директорът на ОП „Туризъм” към Столичната община Антон Пенев обясни, че „докладите, до които имаме достъп на независимата консултантска компания очертават динамично развиваща се кулинарна сцена, казаха че имаме много вкусна храна, че имаме много добри шеф готвачи, които боравят много добре с храната”. Той допълни, че експертите са отчели и „някои дефицити, които са свързани с обслужването и тоест по-високото ниво на обслужване, тук не говорим за лош сервиз, а по-скоро по-високо ниво на обслужване”.

Относно бъдещето, готвачът Светлана Илиева заяви, че „вярвам че ще се случи скоро, не е бил сега моментът, но е моментът, в който получаваме този трамплин и аз съм убедена, че даже ще ги надминем, по една ще е малко, ще се връщат и по две и по три звезди да дават”.