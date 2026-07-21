Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента.

Миналата седмица депутатите приеха на второ четене т. нар. "малки бюджети" - план-сметките на НОИ и НЗОК.

Депутатите приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК

При централният бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетният дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5.7% от брутния ни вътрешен продукт.

Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3.4% от тези общо 5.7% са всъщност авансово акумилирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 млрд. евро. Без тях, смята Гълъб Донев реалният дефицит би бил 2.3%.

Редактор: Никола Тунев