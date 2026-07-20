Мъж беше арестуван по подозрение, че е задействал запалително устройство пред сградата на "Федерал плаза" в Долен Манхатън, където се помещават централата на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Ню Йорк и подразделение на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), съобщи "Ройтерс".

На видео, излъчено от телевизия "Си Ен Ен", се показва как униформени полицаи и други служители на реда обграждат мъж и го задържат, докато от района се издига гъст дим.

ФБР вече няма да разследва случаи, свързани с агенти на ICE

"Тази сутрин човек задейства запалително устройство пред сграда на "Федерал плаза" в Ню Йорк. Извършителят е задържан, а към момента има данни за двама леко пострадали", заяви директорът на ФБР Каш Пател в публикация в социалната мрежа X.

По думите му разследването се води от Оперативната група за борба с тероризма към ФБР. Инцидентът е станал сутринта.

Сградата на "Федерал плаза" се намира на няколко пресечки от кметството на Ню Йорк и федералните съдилища.

Редактор: Ивета Костадинова