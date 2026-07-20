Служители на американската имиграционна служба ICE (Immigration and Customs Enforcement) са били уведомени, че ФБР вече няма да разследва твърдения за нападения срещу тях, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Досега при случаи, при които агенти на ICE са участвали в смъртоносни стрелби, ФБР е проверявало дали служителите са били нападнати преди да използват оръжие. Доказателствата от тези разследвания обаче можеха по-късно да бъдат използвани при проверки за нарушения на гражданските права или наказателни производства срещу агенти на ICE.

Според „Ню Йорк таймс“ новите указания вероятно ще прехвърлят разследванията към Министерството на вътрешната сигурност (DHS). Критиците предупреждават, че това може да доведе до по-малка отчетност, тъй като DHS няма правомощия да разследва нарушения на гражданските права.

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Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешната сигурност отрекоха да има промяна в надзора. „Отношенията между DHS и Министерството на правосъдието при разследването на случаи на нападения срещу федерални служители не са се променили. ФБР ще продължи да извършва разследвания съгласно своите правила“, се казва в съвместно изявление на двете ведомства.

Информацията за предполагаемата промяна идва дни след като агент на ICE застреля и уби колумбийския гражданин Хоан Себастиан Гереро в Бидефорд, щата Мейн. Той е най-малко седмият човек, прострелян от агенти на ICE от януари 2025 г., и вторият смъртен случай само този месец след убийството на мексиканския имигрант Лоренцо Салгадо Араухо в Хюстън на 7 юли.

Редактор: Дарина Методиева