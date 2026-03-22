Снимка: БТА
Мярката идва на фона на спор за финансирането на сигурността и проблеми с персонала на TSA
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE) на летищата в страната, за да подпомогнат служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA), предаде „Ройтерс“.
По думите му мярката ще влезе в сила в понеделник. „ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Решението идва на фона на напрежение около финансирането на сигурността на летищата и проблеми с персонала, като част от служителите на TSA работят при затруднени условия.
Още преди това Тръмп предупреди, че ще разположи агенти на ICE, ако демократите в Конгреса не се съгласят да приемат законодателство за финансиране на сигурността на летищата.Редактор: Румен Лозанов
