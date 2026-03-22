Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ултиматум към Иран да отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. В противен случай той предупреди, че САЩ ще нанесат удари по ирански електроцентрали.

„Ако Иран не отвори изцяло Ормузкия проток в рамките на 48 часа, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им“, заяви Тръмп, цитиран от БТА. Стратегическият проток е ключов за глобалните доставки на енергийни ресурси, а ограниченията в корабоплаването вече доведоха до рязко поскъпване на газа в Европа.

От Иран реагираха остро, като заплашиха с удари по ключова инфраструктура в региона, включително енергийни и технологични обекти, ако Вашингтон изпълни заканите си. Междувременно се съобщава и за нови военни действия, включително удари „в сърцето на Техеран“.

Ескалацията се задълбочава и с директни военни атаки. По данни на ирански медии са изстреляни балистични ракети срещу база на САЩ и Великобритания, а при атаки срещу Израел са ранени десетки хора в градовете Димона и Арад.

Премиерът Бенямин Нетаняху определи ситуацията като „много тежка“ и заяви, че страната му ще продължи военните действия.

