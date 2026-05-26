Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Ормузкият проток трябва да остане отворен независимо от ескалацията на напрежението с Иран, след като САЩ нанесоха нови удари по ирански цели, предадоха Ройтерс и Франс прес. По думите му свободното корабоплаване през стратегическия воден път е от критично значение за световната икономика и международната сигурност.

„Протокът трябва да бъде отворен по един или друг начин. Ситуацията там е незаконна, неприемлива и не може да бъде устойчива за света“, заяви Рубио пред журналисти в Джайпур по време на официалното си посещение в Индия.

САЩ нанесоха удари по цели в Южен Иран

Изказването му идва на фона на нов кръг преговори между представители на Иран и международни посредници в катарската столица Доха, където се обсъжда възможно споразумение за прекратяване на конфликта. Напрежението в региона доведе и до иранска блокада на Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалните доставки на петрол.

Въпреки американските удари срещу ирански ракетни обекти, Рубио изрази увереност, че дипломатическо решение все още е възможно в рамките на следващите дни. Според него разговорите в Катар напредват, макар че остават разногласия по конкретните формулировки в подготвяния документ.

„Водят се интензивни разговори по текста на началното споразумение, така че процесът вероятно ще отнеме още няколко дни“, каза той и подчерта, че президентът Доналд Тръмп е готов да постигне договореност с Техеран.

Иран съобщи, че е близо до меморандум за разбирателство, но не и до мирно споразумение със САЩ

Американският държавен секретар коментира и войната в Украйна, като заяви, че Вашингтон остава готов да посредничи за прекратяване на конфликта между Москва и Киев. Изявлението му дойде след масираната руска атака срещу украинската столица и разговор с руския външен министър Сергей Лавров.

„Съединените щати са готови да направят всичко възможно, за да помогнат за край на тази война, и се надяваме, че ще се появи възможност за това“, подчерта Рубио.

