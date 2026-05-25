Над 20 души са били ранени в луксозен търговски комплекс в централната част на Токио в понеделник, след като мъж е напръскал неизвестно вещество вътре в сградата. Информацията е потвърдена от японските власти, съобщи The Guardian.

По данни на полицията, инцидентът е станал на приземния етаж, в района на банкомат, където мъж е използвал спрей с неизвестно съдържание. Представител на местната пожарна служба съобщава, че около 20 души са пострадали след сигнал за силна и необичайна миризма в обекта.

Poisonous odor reported at "GINZA SIX" in Ginza, Tokyo



More than 20 people have reported feeling unwell



Information suggests that two foreign men sprayed something.

Инцидентът е станал в района на Гинза – един от най-луксозните и посещавани търговски квартали в японската столица. Улицата пред мола е била отцепена, а на място са били разположени пожарни автомобили и аварийни екипи.

Въпреки това достъпът до сградата не е бил напълно преустановен – посетители са продължили да влизат и излизат през странични входове. Очевидец на мястото съобщава за двама души, които са били изведени на носилки и транспортирани с линейки.

Спасителни екипи със защитни костюми са извеждали хора от търговския център и са ги транспортирали със специализирани превозни средства за медицински прегледи.

Японската обществена телевизия NHK съобщава, че повечето от пострадалите са с леки оплаквания. Симптомите включват дразнене в гърлото и дискомфорт в дихателните пътища.

In Ginza, reports say a foreign national sprayed capsaicin, sending more than 15 people to the hospital.



The suspect reportedly fled toward the Shimbashi area.



What is happening? 💢

70-годишна жена, която е била на място, разказва, че е усетила парене в гърлото, докато се е приближавала към банкоматната зона. По думите ѝ първоначално е предположила, че става дума за малък пожар, но впоследствие е започнала да усеща силно дразнене и „изтръпване“ в гърлото.

Полицията в Токио е започнала разследване за установяване на вида на веществото и мотивите на извършителя. Засега не се съобщават повече подробности за задържани лица.

Редактор: Цветина Петкова