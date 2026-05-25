Снимка: iStock
Инцидентът е станал на приземния етаж, в района на банкомат, където мъж е пръскал със спрей
Над 20 души са били ранени в луксозен търговски комплекс в централната част на Токио в понеделник, след като мъж е напръскал неизвестно вещество вътре в сградата. Информацията е потвърдена от японските власти, съобщи The Guardian.
По данни на полицията, инцидентът е станал на приземния етаж, в района на банкомат, където мъж е използвал спрей с неизвестно съдържание. Представител на местната пожарна служба съобщава, че около 20 души са пострадали след сигнал за силна и необичайна миризма в обекта.
Инцидентът е станал в района на Гинза – един от най-луксозните и посещавани търговски квартали в японската столица. Улицата пред мола е била отцепена, а на място са били разположени пожарни автомобили и аварийни екипи.
5月25日正午、東京・銀座の商業施設「#GINZASIX」1階の銀行ATMコーナー付近で、男が刺激性のスプレーのようなものを噴射。約25人がのどの痛みなどを訴え、うち14人が病院に搬送された。— ParsToday Japanese (@ParsTodayja) May 25, 2026
犯人は新橋方面に逃走したとみられている。現場には規制線が張られ、消防の化学防護車や約10台の救急車も出動。 pic.twitter.com/sCpvdrnF2M
Въпреки това достъпът до сградата не е бил напълно преустановен – посетители са продължили да влизат и излизат през странични входове. Очевидец на мястото съобщава за двама души, които са били изведени на носилки и транспортирани с линейки.
Спасителни екипи със защитни костюми са извеждали хора от търговския център и са ги транспортирали със специализирани превозни средства за медицински прегледи.
【速報】銀座でスプレー噴射の異臭騒ぎ、25名が体調不良に— ALPHA (@alfalfaGeinow) May 25, 2026
東京都中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」の異臭騒ぎで、警視庁によると、通報前に男が付近でスプレーを噴射していた。既に現場を離れたとみられ、同庁は事情を知っているとみて、行方を追っている。pic.twitter.com/DmsT2bjBPc
Японската обществена телевизия NHK съобщава, че повечето от пострадалите са с леки оплаквания. Симптомите включват дразнене в гърлото и дискомфорт в дихателните пътища.
In Ginza, reports say a foreign national sprayed capsaicin, sending more than 15 people to the hospital.
The suspect reportedly fled toward the Shimbashi area.
70-годишна жена, която е била на място, разказва, че е усетила парене в гърлото, докато се е приближавала към банкоматната зона. По думите ѝ първоначално е предположила, че става дума за малък пожар, но впоследствие е започнала да усеща силно дразнене и „изтръпване“ в гърлото.
Полицията в Токио е започнала разследване за установяване на вида на веществото и мотивите на извършителя. Засега не се съобщават повече подробности за задържани лица.Редактор: Цветина Петкова
