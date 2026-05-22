Тази човешка склонност към дясната ръка се дължи на две основни еволюционни промени във вида, а именно ходенето на два крака и развитието на по-голям мозък от този на нашите предци. Това констатира скорошно проучване на изследователи от Оксфордския университет, публикувано в списание PLOS Biology.

Приблизително 90% от населението на света е десничар, като в продължение на десетилетия експертите са търсили причината за това уникално преобладаване сред приматите. За да открие отговора, изследователският екип, ръководен от Рейчъл М. Хървиц, Томас А. Пюшел и Крис Вендити, е проучил 2025 маймуни и човекоподобни маймуни от 41 различни вида, извършвайки моделиране, което отчита еволюционните връзки между тях.

Анализирани са употребата на инструменти, диетата, местообитанието, размерът на тялото, социалната структура, размерът на мозъка и двигателните модели. Целта е била да се определи откъде може да произлиза това, което се нарича „предпочитание за ръка“ между левичарите и десничарите.

Ранните хоминиди, като Ardipithecus и Australopithecus, вероятно са проявявали леко предпочитание за дясна ръка, подобно на наблюдаваното днес при големите маймуни, но тази тенденция става особено изразена с появата на рода Homo, отчитат авторите на изследването. По техните данни именно при Homo ergaster, Homo erectus и неандерталците това предпочитание се установява трайно, превръщайки се в истинско доминиране при съвременните хора.

Експертите смятат, че еволюционният процес вероятно е протичал на два етапа. Според тях ходенето на два крака е освободило ръцете от двигателната им употреба, което би създало нов натиск, благоприятстващ по-специализирано и асиметрично използване на крайниците.

Впоследствие, с нарастването на човешкия мозък, сложността на двигателния контрол и латерализацията се е увеличила, а с това и използването на дясната ръка.

Редактор: Мария Барабашка