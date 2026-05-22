Най-малко четирима души са убити, а 35 деца са ранени при атака снощи в Луганска област. Това съобщи руската държавна агенция „РИА Новости“, позовавайки се на местните власти.

„Снощи общежитие, в което са били настанени 86 деца, се срути след масиран удар с дронове срещу Старобелския колеж на Луганския педагогически университет“, се казва в изявление на местните спешни служби. В него се добавя, че досега изпод отломките са извадени трима души.

Според официалния говорител на Следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко става дума за целенасочен удар с четири дрона по административните сгради и общежитието на колежа. По думите ѝ по това време в сградата са се намирали 86 ученици и един работник.

„В резултат на това пететажната сграда се е сринала от петия до втория етаж. По предварителни данни няколко души са затрупани под отломките. Броят на загиналите и ранените се уточнява“, каза още Петренко.

Агенция „Ройтерс“ посочва, че не може да потвърди случилото се чрез независими източници, а към момента няма коментар и от страна на Украйна.

Руският правозащитник и депутат Яна Лантратова посочи, че в общежитието са нощували 86 юноши на възраст между 14 и 18 години. „Украинските въоръжени сили нанесоха целенасочен удар срещу спящи ученици“, заяви тя.

По информация на местните власти в града са нанесени щети и по административни сгради, магазини и частни домове. Според спасителните служби под развалините все още има над 10 ученици.

Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви пред агенция ТАСС, че „терористите целенасочено и с удоволствие нанасят удари по деца, а Западът мълчи като касапин“.

На място работи оперативно-следствена група с участието на следователи от Следствения комитет на Русия. Разпитват се очевидци и са назначени редица експертизи.

„В рамките на образуваното наказателно дело ще бъде дадена правна оценка на действията на украинските военнослужещи, които са насочили безпилотен летателен апарат към граждански обект“, добави Петренко.

⇒ Украинският отговор: „Връщаме войната у дома”

На този фон украинският президент Володимир Зеленски обяви, че силите на Киев са атакували петролна рафинерия в руската Ярославска област, която се намира на близо 700 километра от границата.

„Тази нощ Въоръжените сили на Украйна действаха срещу цели, свързани с петролната рафинерия. Връщаме войната у дома – в Русия, и това е напълно справедливо”, заяви той в публикация в Telegram, цитиран от агенция „Ройтерс”.

Министерството на отбраната на Украйна съобщи в социалната мрежа X, че до момента са поразени 11 руски петролни съоръжения, включително и една от най-големите рафинерии – тази в Кириши. В резултат на атаките през последните дни почти всички големи рафинерии в централната част на Русия са били принудени да спрат или да намалят производството си. Целта на Киев е да наруши работата на петролната индустрия и да намали приходите, с които Москва финансира войната.

Ukraine’s long-range sanctions against Russia’s oil industry — the engine funding this war — will continue. Every strike on the Kremlin’s energy revenues brings peace closer. Russia must be forced into peace. pic.twitter.com/LcESGd0iUP — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 22, 2026

Редактор: Мария Барабашка