По време на посещението на руския президент Владимир Путин в Китай тази седмица той е обсъдил с китайския си колега Си Дзинпин продължаващите усилия за намиране на решение на конфликта в Украйна, предаде "Ройтерс", като цитира изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

„Китай е готов да помогне за подготвянето на мирно споразумение”, добави Песков. „Военните учения, включващи ядрени сили, винаги са сигнал”, подчерта още говорителят.

Русия и Китай подписаха няколко търговски сделки, но не и договор за газа

По време на посещението на Путин в Китай е постигнат и напредък по много ключови детайли, свързани с тръбопровода „Силата на Сибир”. „Конкретни резултати се очакват в близкото бъдеще”, добави говорителят.

Няма опасност за доставките на гориво в Русия, подчерта Песков в отговор на информация на "Ройтерс" за спад в рафинирането на петрол в централната част на Русия, последвал украинските атаки с дронове през последните дни.

Говорителят отхвърли като недостоверна и статия на "Ройтерс", че Китай е обучавал руски военни за участие в боевете в Украйна.

