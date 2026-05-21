България, Румъния и Кипър са единствените държави от ЕС, които все още не са включени в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване. Румъния трябваше да се присъедини към безвизовия режим през 2025 г., но новото правителство на Доналд Тръмп отмени това решение. Отпадането на визите за Съединените щати е свързано с един показател – необходимо е процентът на отказите по кандидатстване за туристически и бизнес визи да падне под 3%.

Темата стана отново актуална вчера, след като стана ясно, че в телефонен разговор с американския президент българският премиер е заявил, че очаква въпросът за отпадането на визите за България да се разглежда по спешност. Коментар по темата направи бившия ни посланик в Съединените щати Елена Поптодорова в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

България отчита напредък по пътя към безвизово пътуване до САЩ

"Досега винаги се е следвал точно този подход – на законодателните изисквания, които се предявяват към кандидатите за такова членство. От идването обаче на администрацията на президента Тръмп виждаме, че има и политически обосновани решения. Случаят с Румъния е точно такъв. Ние не успявахме да покрием този критерий - преди 10 години имахме 19% откази, през 2023 г. -10%, сега вече са 5,1%. Т.е. има добра тенденция, която обаче се движи относително бавно", каза Поптодорова. Тя допълни, че въпросът е, че останалите държави, които бяха заедно с нас в обща група, една по една успяха да влязат. Към момента са само три държави, които все още очакват да бъдат включени в програмата за безвизово пътуване.

Тя посочи, че очевидно в разговора на Румен Радев с Пийт Хегсет този въпрос е обвързан с друг - съдбата на самолетите, които са разположени на нашето летище от края на февруари. Срокът на разрешението обаче изтича на 30 май и се очаква да бъде поискано удължаването му. България реално не може да откаже такова искане с оглед на дипломатическите ни отношения на страната ни със САЩ, посочи Поптодорова. "И затова съвсем закономерно премиерът търси обвързване с въпрос", допълни още тя. По нейни думи кабинетът трябва да започне организирането на посещение на високодържавно ниво в САЩ, а не на работна група.

"Според мен за президента Тръмп е било новост да чуе, че ние обвързваме самолетите с визите", каза още тя. И допълни, че той очаква "естествено потвърждение" на това. "Ние тук тълкуваме и разнищваме употребата на тези самолети", поясни още дипломатът.

На въпроса дали може да прогнозираме кога биха паднали визите Поптодорова беше категорична с отговора си "Не". "Затова предлагам да не работим със срокове. Това няма да стане толкова бързо и лесно", коментира още тя. Също така подчерта, че е важно, че страната ни е проактивна.

Поптодорова коментира и обвиненията, които САЩ повдигна на бившия кубински лидер Раул Кастро. "Това вече слага едно ново тежко напрежение, което може да доведе до много остър конфликт между Куба и Америка", допълни тя. И подчерта, че напрежението с Иран и Ормузкия проток продължава.

