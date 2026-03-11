България отчита сериозен напредък в усилията си за включване в Програма за безвизово пътуване на САЩ, съобщиха от Министерство на външните работи на България.

Експертни екипи на България и Съединени американски щати са провели разговори, посветени на напредъка на страната ни по присъединяването към програмата, която позволява пътуване без визи за краткосрочни посещения.

Великобритания затяга правилата за влизане, възможни са проблеми за българите с двойно гражданство

В срещата са участвали представители на българските институции от междуведомствената работна група, ръководена от националния координатор по програмата Димана Драмова, както и експерти от Държавен департамент на САЩ и Министерство на вътрешната сигурност на САЩ.

По време на разговорите е отчетено много добро двустранно сътрудничество и съществен напредък от страна на България. Сред постигнатите резултати са финализирането на необходимата правна рамка между двете държави, засилването на мерките срещу злоупотреби, както и по-добрата координация в областта на граничната сигурност и обмена на информация.

България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ

България продължава да работи за изпълнение на всички условия за присъединяване към програмата. Едно от основните изисквания е процентът на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ да бъде под 3%.

По данни на външното министерство през януари е отчетен най-ниският процент на откази за последните две десетилетия - 5,11%, което се смята за важна стъпка към постигането на тази цел.

Редактор: Ралица Атанасова