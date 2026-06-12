Две деца пострадаха при инцидент с тротинетка в столичния квартал "Бояна". По първоначална информация превозното средство е самокатастрофирало, съобщават от СДВР.

Произшествието станало на велоалея. Сигналът е подаден в 13.51 ч. Две линейки веднага са изпратени към местопроизшествието, съобщиха за NOVA от Спешна помощ.

След инцидент с тротинетка в Свищовско: 12-годишно момиче е с тежка травма на главата

Вследствие на инцидента 12-годишно момче е с контузии на главата, на двете ръце и крака, както и с хематом. Момче на 14 години пък е получило комоцио, контузия на главата и хематоми. Има съмнения за фрактури и на двете му ръце.

Децата са откарани за лечение в "Пирогов".

Две деца са пострадали след инцидент с тротинетка в Добрич

В нарушение на правилата двете момчета се качили на една тротинетка, но без каски. Движили се по ул. „Даскал Стоян Попандреев” в посока Околовръстното шосе. Вероятно се прибирали от близкото училище. И двете живеят в кв. „Бояна”.