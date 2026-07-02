Дълбоко разочаровани и притеснени сме, защото не се направи корекция към намаляване на бюджетния дефицит, който става 5,7%. Такъв рекорден дефицит България не е имала от времето на Жан Виденов насам. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров. По думите му дефицитът може да бъде сведен под 3%, ако бъдат намалени част от капиталовите разходи, ограничени разходите за издръжка и започнат реални структурни реформи.

Димитров посочи, че около 1,4-1,5 млрд. евро от предвидените капиталови разходи не са достатъчно обосновани и допълни, че ще поиска подробни обяснения от финансовия министър в бюджетната комисия. Критики отправи и към разходите за издръжка, които по думите му нарастват с близо 1,5 млрд. евро, без в мотивите към бюджета да е посочено „за какво точно ще бъдат харчени тези пари“.

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По думите на депутата в бюджета липсват и необходимите реформи. Сред предложенията на ДБ са премахване на трайно незаетите щатни бройки в администрацията, за които продължава да се осигурява финансиране, както и изготвяне на план за оптимизиране на държавния сектор. „Има над 75 000 души в бюджетния сектор, които получават едновременно заплата и пенсия. Не казвам, че това трябва да стане наведнъж, но трябва да има план“, подчерта Димитров.

Според Димитров високият дефицит ще се отрази пряко на гражданите. „Това означава огромни заеми, по-висока инфлация и е предпоставка за повишаване на данъците“, предупреди той. По думите му ДБ ще внесе конкретни предложения между първо и второ четене на бюджета. „Ще опитаме да намалим разходите и да стартираме важни реформи. Липсва цялостен план за реформа и това е най-големият проблем на този бюджет“, заключи депутатът.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова