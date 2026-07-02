Снимка: ЕПА/БГНЕС
Сърбинът стресна едно от момичетата, които подават топки между сетовете
Новак Джокович демонстрира чувство за хумор по време на трисетовата си победа над Стефанос Циципас във втори кръг на "Уимбълдън". Сърбинът, който спечели категорично и се класира за 20-и път за третия кръг на надпреварата, стресна едно от момичетата, които подават топки между сетовете.
Това стана, когато то изрязваше с ножица ненужно парче от фланелката му, а Ноле реагира така сякаш е порязан. Веднага след това той се усмихна и момичето бързо разбра, че се шегува.
На пресконференцията си след победата над Циципас Джокович се извини за постъпката си с думите: "Извинявам се, ако съм я уплашил. Може би не беше най-добрата възможна шега. Но ме накара да се отпусна", сподели той пред журналистите.
В спор за място на осминафиналите седемкратният шампион в Лондон ще играе с французина Артур Риндеркнеш.Редактор: Ралица Атанасова
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