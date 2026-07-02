Новак Джокович демонстрира чувство за хумор по време на трисетовата си победа над Стефанос Циципас във втори кръг на "Уимбълдън". Сърбинът, който спечели категорично и се класира за 20-и път за третия кръг на надпреварата, стресна едно от момичетата, които подават топки между сетовете.

Това стана, когато то изрязваше с ножица ненужно парче от фланелката му, а Ноле реагира така сякаш е порязан. Веднага след това той се усмихна и момичето бързо разбра, че се шегува.

На пресконференцията си след победата над Циципас Джокович се извини за постъпката си с думите: "Извинявам се, ако съм я уплашил. Може би не беше най-добрата възможна шега. Но ме накара да се отпусна", сподели той пред журналистите.

В спор за място на осминафиналите седемкратният шампион в Лондон ще играе с французина Артур Риндеркнеш.

Редактор: Ралица Атанасова