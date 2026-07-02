В сряда полицай спаси 14-годишно дете от удавяне във водите на река Марица, близо до пазарджишкото село Огняново. Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Пред NOVA той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне.

Сигналът за инцидента постъпва към 14:00 часа в сряда. Веднага от районното управление към мястото тръгва автопатрул. Сигналът получава и Трифонов, който на втората минута вече е при децата и без да се колебае влиза в реката.

„Пристигайки на място, от моста чухме детето да вика за помощ, но не го виждахме. Оказа се в близост до колегата Трифонов. Той скочи във водата и извади детето”, разказа старши инспектор Стоян Медаров.

Полицаи спасиха от удавяне 14-годишно момче в Пазарджишко

„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, споделя Трифонов.

Заедно с детето, което се държало за бетонов стълб под моста, имало още две деца. Едно от тях е подало сигнала, каза Али Калъч, инспектор в ОД на МВР Пазарджик.

Полицаите казват, че не се чувстват горди от това, че са помогнали на момчето и смятат, че просто са изпълнили задълженията си. „Важното е, е детето се прибра живо и здраво при семейството си”, категоричен е ст. инспектор Медаров.