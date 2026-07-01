Служители на Районно управление - Пазарджик спасиха 14-годишно момче, попаднало в силното течение на река Марица край село Огняново, Пазарджик.

Сигналът за инцидента е получен днес около 14:00 часа в дежурната част на РУ-Пазарджик. Незабавно към мястото са насочени автопатрул в състав командир на отделение Стоян Медаров и полицай Димитър Лазаров, както и полицейските инспектори Али Калъч, Мартин Тушев и Трифон Трифонов.

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При пристигането си униформените установили, че две момчета решили да се къпят в река Марица. Едното от тях попаднало в силното течение, което го повлякло към средата на реката. Детето успяло да се задържи, като се хванало за основите на бетонния мост, свързващ селото с местната зеленчукова борса. Другото момче успяло да излезе на брега и веднага подало сигнал на телефон 112. Във водата влязъл полицейският инспектор Трифон Трифонов. Той достигнал до детето и успешно го извел от водата. Спасеното момче е на 14 години и е от село Огняново.

От полицията предупреждават всички граждани, че къпането в коритата на реки и язовири е забранено и може да бъде много опасно.