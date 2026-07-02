Националният военноисторически музей навършва 110 години. Годишнината се отбелязва с изложба „Калейдоскоп на паметта“.

Тя беше официално открита днес, а сред гостите на събитието бяха президентът Илияна Йотова, представители на държавните институции, Българската армия, културни и обществени организации.

Националният военноисторически музей отбелязва 110 години с непоказвани експонати

Изложбата представя малко познати реликви от колекциите на музея. Сред тях има и такива, които никога не са били излагани. Могат да се видят уникални образци на най-високите отличия на България, лични оръжия, архивни документи и фотографии, както и предмети от дворцовия и офицерския бит.

Редактор: Цвета Лазаркова