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Годишнината се отбелязва с изложба „Калейдоскоп на паметта“
Националният военноисторически музей навършва 110 години. Годишнината се отбелязва с изложба „Калейдоскоп на паметта“.
Тя беше официално открита днес, а сред гостите на събитието бяха президентът Илияна Йотова, представители на държавните институции, Българската армия, културни и обществени организации.
Националният военноисторически музей отбелязва 110 години с непоказвани експонати
Изложбата представя малко познати реликви от колекциите на музея. Сред тях има и такива, които никога не са били излагани. Могат да се видят уникални образци на най-високите отличия на България, лични оръжия, архивни документи и фотографии, както и предмети от дворцовия и офицерския бит.Редактор: Цвета Лазаркова
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