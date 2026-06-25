Националният военноисторически музей ще отбележи 110 години с уникалната изложба „Калейдоскоп на паметта“. Официално тя ще бъде открита на 2 юли със специални гости президента Илияна Йотова, представители на държавните институции, Българската армия, културни и обществени организации. Само на 3 юли част от изложбата ще бъдат ценните и много рядко представяните експонати – голямото огърлие на ордена „Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий“, чийто единствен носител и негов Велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневният жезъл на Борис III – едни от най-ценните царски символи, изработени по поръчка за 25-годишния юбилей от възкачването му на трона, които той никога не получава заради преждевременната си смърт.

Изложбата представя малко познати реликви от колекциите на музея. Сред тях има и такива, които никога не са били показвани. Ще могат да бъдат видени уникални образци на най-високите отличия на България, лични оръжия, архивни документи и фотографии, изящни предмети от дворцовия и офицерския бит, произведения на ювелирното изкуство от най-изтъкнатите европейски ателиета от края на XIX и началото на XX в., редки монети, навигационни уреди, технически устройства и още десетки свидетелства за историята на България и Европа.

Ще бъде представена и „Медийната колекция“ с използваните кинокамери и звукозаписна техника за документиране и отразяване на дейността на Българската армия, инженерното имущество с измервателните уреди отпреди дигиталната ера и колекция „Музикални инструменти“, която съчетава изкуството на войната с това на музиката. Дори широко познатата колекция „Знамена“ ще бъде представена с малко познати елементи от бойните знамена на армията.

Специално за изложбата е създадено приложение, което представя 110 подбрани експоната от фондовете на Музея. Посетителите ще могат не само да научат повече за тях, но и да направят своя класация на любимите си експонати.

Редактор: Йоана Георгиева