Снимка: БТА
Трупът е намерен в овчарник
Откриха трупа на 27-годишен мъж, напъхан в чувал, в село Найден Герово, община Съединение. Задържан е бивш офицер от полицията.
Според разследващите тялото е престояло в чувала няколко дни и е намерено във вторник вечерта. Бившият полицай се прехранвал като овчар, а зловещата находка била открита в овчарника му.
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На мястото работят екипи на полицията и разследващи.
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