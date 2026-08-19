Откриха трупа на 27-годишен мъж, напъхан в чувал, в село Найден Герово, община Съединение. Задържан е бивш офицер от полицията.

Според разследващите тялото е престояло в чувала няколко дни и е намерено във вторник вечерта. Бившият полицай се прехранвал като овчар, а зловещата находка била открита в овчарника му.

Откриха тялото на мъж в Русе, по него имало следи от наранявания

На мястото работят екипи на полицията и разследващи.