Полицията в Русе разследва смъртта на 38-годишен мъж, открит мъртъв в дома си.

Тялото му е било намерено вчера от негов близък, който незабавно подал сигнал в полицията. На място е изпратена дежурна следствена група, която е извършила оглед на жилището.

Откриха труп на мъж близо до жп гарата в Горна Оряховица

При първоначалните действия разследващите са установили следи от наранявания по тялото на починалия. От адреса са иззети веществени доказателства, които могат да помогнат за изясняването на случая.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се изясняват причините за смъртта и всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова