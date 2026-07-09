Буря нанесе материални щети в Стара Загора. Има паднали дървета и скъсани участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт, съобщи кметът Живко Тодоров в профила си във Facebook.

Заради паднало дърво върху пътното платно временно е затворена за движение ул. „Гурко“ в участъка при ул. „Парчевич“.

Всички сигнали се обработват. Ще има цяла нощ дежурни, които ще отстраняват последствията от бурята, написа още кметът.

Екипите на Община Стара Загора обработват всички сигнали - над 40, предаде кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Снимка: БТА

Над 30 служители от отдел „Инспекторат“, звено „Озеленяване“ и други общински структури работят на различни места в града. Включени са и две специализирани вишки за обезопасяване и премахване на опасни клони.

По данни на Общината към момента са получени девет сигнала за паднали дървета и 14 сигнала за пречупени и паднали клони. Засегнати са четири автомобила, като при един от тях са нанесени по-сериозни материални щети - счупено е предното стъкло. Няма данни за пострадали хора.

Силният вятър е причинил и две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Паднало дърво временно е затруднило движението по пътя за село Маджерито. Основните усилия на екипите са насочени към отпушването и отводняването на шахти, затлачени от листа и наноси, донесени от проливния дъжд.

Снимка: БТА

Към момента в града няма затворени улици или пътища. Обезопасени са и опасните клони, които изискват допълнителна обработка със специализирана техника.

Работата по отстраняването на последствията ще продължи и през утрешния ден. Предстои извозването на падналите дървета и клони, които не възпрепятстват движението, както и почистването на наносите, образувани след бурята, информират още от администрацията.

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Редактор: Ина Григорова