Социалният министър Наталия Ефремова ще извърши проверка в социалните служби в Пловдив заради убийството на Георги Кузев. В центъра на вниманието са предприетите мерки спрямо децата, обвинение за престъплението, и ранната превенция на детската престъпност.

В същото време районната прокуратура ще протестира решението на съда двамата обвинени за проповядване на омраза и насилие, арестувани в неонацисткия клуб „Кръв и чест” в Пловдив да бъдат освободени.

Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив

Съдът реши Евелин Велев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син да бъде освободен без мярка. Миналата сряда младежът се изправи пред съда за побой над двама непалци. Тогава беше пуснат срещу парична гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление.

Той е арестуван три пъти в рамките на месец, включително е задържан и при разследването на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, но няма данни да участва в тежкото престъпление. По-големият му брат също е присъствал на сбирките на „Кръв и чест“.

Адвокатът на обвиняемите пък тепърва ще решава дали да обжалва задържането зад решетките на третия обвинен – Ивайло Колев, който е наемателят на частния клуб.