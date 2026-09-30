Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС.

С решението си КС отхвърли искането на 59 народни представители от 51-вото Народно събрание, които оспорваха промените в Закона за ДАНС. Те защитаваха предишния модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването.

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В мотивите си Конституционният съд посочва, че решението дали ръководителят на дадена институция като ДАНС да бъде назначаван от президента, или избиран от парламента, е въпрос на законодателна преценка.

Редактор: Ина Григорова