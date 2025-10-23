Депутатите преодоляха със 127 гласа "за" президентското вето и приеха отново парламентът да назначава председател на ДАНС.

Повторното обсъждане на промените в Закона за ДАНС, които орязват правомощията на президента да назначава председателя на агенцията за пореден път разпали страстите в пленарната зала. От опозицията категорично заявиха - промените нарушават баланса между институциите.



„Годината е 2025-а, но се усеща като 2013-а. Когато на 14 юни НС избра за председател на ДАНС небезизвестният Делян Пеевски – капо ди тути капо на настоящото управление, което загробва България. Същият, който стои в дъното на сегашните промени в закона за ДАНС”, заяви от парламентарната трибуна Златан Златанов, „Възраждане”.

„Предлагате в закона нещо, което ще доведе службите да се управлява от мнозинството в парламента”, подчерта Николай Радулов, МЕЧ.

„Защо се страхуват от президента? Защо му се отнемат правомощия, които досега той е имал? Защо му отнемат правомощия с участието на ГЕРБ? През 2015-а те аргументираха връщането на правомощията му с мотива, че президентът има балансираща роля”, припомни Бойко Рашков, ПП-ДБ.

И докато дебатът в залата се водеше от опозицията, в края на разискванията от ГЕРБ контрираха.

„Снощи дойдохте на комисия и избълвахте същите фрази с една цел - да си гарантирате следваща политическа сила на президента и той да ви хареса. Няма да ви хареса! Да знаете!”, заяви Маноил Манев, ГЕРБ.

Припомняме, че на 14 октомври президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Президентът наложи вето на измененията в Закона за ДАНС

До идеята за промени се стигна, когато държавният глава отказа да назначи Деньо Денев за титуляр на поста, определяйки го като неподходящ и политически зависим.

В мотивите за ветото си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса, се казва още в прессъобщението.

Окончателно: Председателят на ДАНС ще се избира от парламента

А на 10 октомври парламентът реши, че ръководителите на ДАР и ДАТО вече няма да се назначават с указ на държавния глава, а ще бъдат избирани от Народното събрание. Предложението беше на управляващото мнозинство. Отхвърлена беше идеята на „Възраждане” промените да се отложат с една година и да влязат в сила след полагане на клетва на следващите президент и вицепрезидент. В сряда президентът наложи вето и на тези промени.