Задържаха 7 наркодилъри в столичния квартал "Дружба". Текат претърсвания, а акцията е на ГДБОП и ГДНП.

Снимка: ГДБОП

Лицата са по-известни като "Дилърите на "Дружба". В хода на операцията са намерени 2 депа - едното в апартамент, другото в гаражи. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления.

Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. По данни на униформените, задържаните работили заедно в група и продавали наркотици в „Дружба”, както и съседни квартали.

Зам.-директорът на ГДБОП Дарин Костов съобщи, че е възможно непълнолетни лица да са били снабдявани с наркотичните вещества.

Разследването продължава.