Световните цени на петрола отбелязаха рязък спад, след като на пазарите се появиха нови надежди за напредък в преговорите между Съединените щати и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Международният сорт "Брент" поевтиня с 5% и достигна 94,61 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI загуби близо 6% от стойността си и се търгуваше за 88,31 долара за барел.

Инвеститорите реагираха положително на сигналите за възможно дипломатическо сближаване между Вашингтон и Техеран, което би могло да намали напрежението около Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за глобалния износ на петрол. Пазарите остават силно чувствителни към всяка информация, свързана с развитието на конфликта, тъй като нестабилността в региона продължава да влияе пряко върху енергийните доставки и цените на суровините.

Редактор: Дарина Методиева