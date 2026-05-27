Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван, по-малко от две седмици преди парламентарните избори в южнокавказката държава.

Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки със Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграцията с Москва.

На 7 юни арменците ще гласува на избори, в които партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски.

"Днес, с подновяването на хартата за стратегическо партньорство, се открива възможност да очертаем бъдещето на двустранните отношения между САЩ и Армения и да прокараме нов път за партньорство и икономически възможности както за арменците, така и за американците.

Накрая, споразумението за сътрудничество относно критичните минерали също ще допринесе за по-нататъшното укрепване на взаимното благоденствиe", каза държавният секретар Марко Рубио.

Редактор: Цветина Петкова