България и САЩ са „близки приятели, доверени партньори и съюзници“, които споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж и развитието на двустранните отношения. Това каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състои в Министерския съвет. На събитието присъства заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог.

Той посочи, че страната ни поставя специален фокус върху разширяването на сътрудничеството във всички области и надграждането на стратегическото партньорство.

Желязков определи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната като фундамент на стратегическото партньорство, оценявайки високо подкрепата на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили. Той припомни придобиването на изтребителите F-16 Block 70, закупуването на бойни машини Stryker и участието в Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

В изказването си премиерът открои и значението на иновациите и новите технологии за икономическия растеж, посочвайки, че третата сесия на Стратегическия диалог ще обсъди възможности за проекти в областта на високопроизводителната информационна инфраструктура и технологичните центрове.

Желязков заяви, че България остава решена да поддържа сигурността на границите си и да продължи сътрудничеството със САЩ по програмата за безвизово пътуване чрез обмен на информация и мерки за сигурност. „Вярвам, че ще постигнем напредък във всички ключови области и ще отворим нова, още по-амбициозна глава в нашето стратегическо партньорство“, каза в заключение премиерът и пожела ползотворна дискусия.

Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ, заяви още Желязков. Силно ангажирани сме с по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика за граждански цели, за създаване на по-устойчив енергиен пазар, за засилване ролята на България като регионален енергиен център и създаването на още повече възможности за бизнеса от двете страни на Атлантическия океан.

Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на своя енергиен сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси, отбеляза още Желязков.

► От своя страна Кристофър Смит заяви: "Съединените щати са с гордост ваши партньори в засилването на енергийната независимост на България и в оформянатео ѝ като регионален център за надеждна ценово достъпна енергия. Разширяването на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика за граждански цели помага на нашите две държави и Европа да гарантират едно по-сигурно енергийно бъдеще."

► Георг Георгиев: България е първата държава членка на ЕС, с която САЩ провежда стратегически диалог под ръководството на администрация на Тръмп

България е първата държава членка на Европейския съюз, с която Съединените щати провеждат стратегически диалог под ръководството на настоящата администрация на президента Доналд Тръмп. Това посочи министърът на външните работи Георг Георгиев в приветствието си към заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит по време на третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състои в сградата на Министерския съвет.

По думите на Георгиев, това е доказателство както за стратегическия характер на двустранните отношения, така и за високата степен на доверие и близост между двете страни. Министърът припомни, че през януари 2020 г., когато е установен настоящият формат, България и САЩ са поели важен ангажимент за разширяване на стратегическото партньорство и засилване на сътрудничеството в ключови области с цел насърчаване на мира, стабилността и благоденствието на Балканите и в Европа.

Той подчерта, че постигнатите през последните пет години резултати ясно показват потенциала и възможностите на двустранните отношения. „Днес България и Америка са по-близки от всякога като приятели, партньори и съюзници“, отбеляза министърът на външните работи.

В изказването си той посочи, че енергийното сътрудничество е важен елемент от стратегическото партньорство, допринасящо за диверсификацията и повишаването на енергийната сигурност в региона и Европа. България е силно ангажирана да работи със САЩ за съвместните проекти в областта на ядрената енергетика за граждански цели, включително развитието на реакторите АР1000. Министърът подчерта, че страната ни има амбицията да бъде пионер във внедряването на напреднали технологии, които биха донесли значителна добавена стойност чрез сътрудничество между български и американски компании.

Той посочи и укрепването на отбранителните способности като друго ключово постижение в рамките на стратегическото партньорство. Придобиването на изтребителите F-16 Block 70 и бронираните машини Stryker е определено като важен етап, демонстриращ дългосрочната ангажираност на САЩ към модернизацията на българските въоръжени сили и укрепването на общата сигурност.

Министър Георгиев отбеляза, че началото на стратегическия диалог е било поставено в различна международна среда, а днес двете страни са изправени пред широк спектър от нови предизвикателства. Той изрази увереност, че задълбоченият опит и познаването на региона от страна на американската делегация ще допринесат за ефективни дискусии в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Според него, благодарение на лидерството на президента Тръмп, съществува реална възможност за постигане на справедлив и траен мир, който да гарантира сигурността на Украйна.

Външният министър подчерта значението на съвместните усилия за укрепване на стабилността в Черноморския регион, включително чрез засилване на присъствието на НАТО. Той посочи, че силните двустранни отношения между България и САЩ изпращат ясно послание за значимостта на стратегическото партньорство за гарантиране на мира и сигурността.

Министърът приветства и ангажимента на САЩ към стабилността на Западните Балкани, както и визията на президента Тръмп за мир в Близкия изток. Той отбеляза трайния български ангажимент за укрепване на граничната сигурност, борбата срещу организираната престъпност и тероризма.

Присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на САЩ остава дългосрочен приоритет за страната, Георгиев изрази благодарност за подкрепата на американската администрация и добрата съвместна работа с посолството на САЩ в София.

Той подчерта, че засилването на двустранната търговия и привличането на американски инвестиции в ключови сектори, както и сътрудничеството в областта на иновациите, изкуствения интелект, научноизследователската дейност и космическите технологии, са стратегически приоритети за България.

„Нашата отговорност е да превърнем възможностите в реалност чрез последователни усилия и силна ангажираност“, заяви външният министър, като пожела успех на третата сесия на Стратегическия диалог и изрази надежда за нови цели, които двете правителства да постигат съвместно.

Редактор: Цветина Петрова