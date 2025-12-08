Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит. Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия е на посещение у нас.

„Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро. Това заявих на среща в Централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката”, написа лидерът на ГЕРБ във Facebook профила си.

По думите на Борисов двамата обсъдили ключовите теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. „Акцент в разговора беше сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за трансакциите на дружествата на „Лукойл“ в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии”, пише лидерът на ГЕРБ. Той и Кристофър Смит говорили още за задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия.

Придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО, смята Борисов.

