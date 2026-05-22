Предложените от правителството мерки срещу високите цени имат положителни намерения, но крият риск от допълнителна административна тежест и ново поскъпване. Около това мнение се обединиха финансистът Владимир Сиркаров, бившият министър на икономиката и социалната политика Лидия Шулева и председателят на Асоциация „Обединени български животновъди” Бойко Синапов в ефира на „Здравей, България”.

Според Лидия Шулева идеята държавата да събира допълнителна информация за начина, по който търговците формират цените, ще изисква значителен административен ресурс. „Това означава, че трябва да бъдат назначени повече хора, които да събират данните и да ги изпращат към регулаторите. Следователно ще има повишени разходи, а те в крайна сметка ще се отразят в цените”, заяви тя.

Финансистът Владимир Сиркаров коментира, че мерките са мотивирани основно политически. „Според мен тези мерки бяха инициирани чисто политически. Проблемът е, че България произвежда все по-малко и става все по-зависима от вноса на основни потребителски стоки”, посочи той. По думите му страната трябва да насърчава собственото производство, вместо да разчита все повече на внос.

Председателят на Асоциация „Обединени български животновъди” Бойко Синапов заяви, че секторът е в тежко състояние и без сериозни мерки българските производители са „обречени”. „Суровото мляко пада под 30 цента за литър. На такава цена се изкупува млякото от преработвателите. Ние не сме виновни за скъпите продукти в магазините”, подчерта той.

Синапов разкритикува липсата на защита за българското производство. „Няма нормална държава, освен България, която да не защитава собственото си производство. Пазарът ни е залят с чужди продукти, които и ние можем да произвеждаме”, заяви той.

Лидия Шулева посочи, че сериозен проблем е именно ролята на преработвателите. „Те диктуват цените на пазара. Не се коментира защо купуват на толкова ниски цени, а след това продават продукцията значително по-скъпо”, каза бившият социален министър.

Тя допълни, че държавата трябва да стимулира българските производители чрез инвестиции и по-справедлива политика по отношение на субсидиите в земеделието.

Административната реформа в центъра на политическите дискусии

Темата за административната реформа също беше засегната в разговора. Владимир Сиркаров заяви, че е „приятно изненадан” от заявките за ограничаване на разходите в държавната администрация. „Очевидно това вече не е пожелателно, а наложително”, отбеляза той, като подкрепи идеята за запазване на стабилността на данъчната система. В същото време Сиркаров посочи, че част от обявените мерки не засягат системата на МВР.

Според Лидия Шулева създаването на съвет по административна реформа е правилна стъпка. „Трябва да се прегледат структурите, да се види доколко са ефективни и къде може да има закриване на позиции”, смята тя. Шулева предупреди и за сериозни дисбаланси в публичния сектор, като подчерта, че редица структури, обслужващи гражданите и бизнеса, остават недофинансирани.

