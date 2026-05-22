Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол по време на дежурство, разследващите не изключват и самоубийство

Още един случай с неясни обстоятелства, разказан от Вероника Димитрова в рубриката „По следите”. Семейството на 30-годишния редник Денислав Борисов търси отговори за смъртта му във военно поделение в Костенец, на фона на противоречиви версии и продължаващо разследване.

Семейството на 30-годишния редник Денислав Борисов, който беше открит прострелян по време на наряд във военно поделение в Костенец, продължава да търси отговори за фаталния инцидент. Близките се съмняват в първоначалните версии, дадени от военните, и подозират умишлено убийство след възникнал конфликт. „Подозирам, че са го убили, това е най-тежкото”, споделя през сълзи майката на момчето Стоименка Борисова. 

Как жена с психично заболяване успя да върне жилището си, придобито от “влюбен” в нея мъж

На 18 декември 2025 година 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва в 24-часов наряд във военното поделение в Костенец. Обектът е със специален режим, свързан с дейността на „Терем - Цар Самуил” – предприятие, което по официални данни произвежда боеприпаси, ремонтира оръжия и поддържа мощности за специално военно производство. Денислав работи там от две години. Преди това е бил част от Националната гвардейска част.

„Произвеждат оръжия в самото поделение, но не знам изнасят ли, за кои страни, може би за Украйна най-вероятно”, разказва брат му Ивайло Борисов. Двамата се чули за последно вечерта преди инцидента, за да се разберат да пътуват до Пловдив на следващия ден.

снимка

На сутринта телефонът на Денислав вече е изключен. Малко по-късно Ивайло получава обаждане от командира на поделението. „Каза ми, че брат ми е починал. Аз направо бях шокиран. Запалих колата, веднага отидох до поделението и там ми казаха, че нещо му е прилошало, борил се е, разхвърлял се е и е починал, може би инсулт или инфаркт”, спомня си братът и уточнява, че точна диагноза не е дадена, като така е определила и медицинската сестра.

Само ден по-късно версията се променя напълно. Военна полиция уведомява семейството, че Денислав не е починал от естествена смърт, а от огнестрелна рана.

„Как така на единия ден ми казват, че е починал от естествена смърт, а на другия ден ми казват, че има огнестрелна рана в гърдите, което е пълно несъответствие. Много ми е любопитно как не са видели още в самото начало огнестрелната рана при положение, че проектилът е влязъл през гърдите и е излязъл през гръбначния стълб”, недоумява братът на войника и добавя, че се съмнява дали тялото не е местено.

Бит и държан в килер: Близки на мъж твърдят, че е отвлечен, за да даде 90 000 лв. на брокерка

Според постановлението на Военно-окръжната прокуратура в София Денислав е починал от дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност вследствие на кръвозагуба в резултат на огнестрелно нараняване. Досъдебното производство е образувано за умишлено убийство на военно лице при изпълнение на службата му. В официален отговор до медията разследващите пишат, че към момента на образуването на делото военен разследващ полицай е преценил, че най-вероятната версия е умишлено убийство. Не се изключва и самоубийство. Като трета, малко вероятна хипотеза, допускат съпричастност и на трето, външно за военното поделение, лице.

снимка

Близките нямат обяснение и защо линейката е извикана часове по-късно. „В постановлението пише, че е починал в 4:00 сутринта, пък е извикана линейка в 7:00 сутринта. Три часа какво са правили в това поделение? Оставили са го да умре като куче там, във военно поделение, от военни”, възмущава се Ивайло. Майката Стоименка вярва, че ако линейката е била извикана навреме, е можело да се направи нещо, за да бъде спасен синът ѝ.

В нощта на инцидента Денислав е бил на смяна с още двама военнослужещи. По думите на близките му никой от тях не е чул изстрела, въпреки че тялото е намерено на 70 метра от караулното помещение. Ивайло определя като „скандално” да няма камери във военно поделение, в което се произвеждат оръжия.

Часове преди да бъде открит прострелян, в разговор с негов приятел по телефона, Денислав споделил, че колегите му са вкарали алкохол в поделението. „Звучеше притеснен и ми каза: „Тук нещо става, вкарали са пиене и някакви жени щели да дойдат”, спомня си приятелят му Юли и добавя, че ставало въпрос за бира и ракия по време на въоръжена охрана, което според него е системна практика. Майката на Денислав е категорична, че синът ѝ не е употребявал алкохол.

снимка

По непотвърдена информация кръвните проби на Денислав за алкохол са отрицателни, а близките му подозират, че е бил убит след конфликт. Според брат му фактът, че оръжието е намерено на предпазител, напълно изключва версията за самоубийство. Ивайло допълва, че е дочул за открито чуждо ДНК по пистолета, имало е разхвърляни вещи около тялото, а колегите на Денислав са се провалили на детектора на лъжата.

„Как може до там да се стигне да има стрелба. Дори и нещо да са спорили, да разрешат спора, не е непременно да се употребява оръжие”, смята Стоименка Борисова и се надява разследването да стигне докрай.

От Военно-окръжната прокуратура уточняват, че наказателното производство все още е в досъдебна фаза. Извършени са 9 огледа, проведени са над 50 разпита на свидетели, назначени са 13 експертизи. Засега по делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми.

„Вече минаха 6 месеца, няма никаква информация. Кой е убиецът, кой го е убил, искам да разбера. Не мога да си представя що за армия е това въобще, да се случват такива неща по време на наряд”, категоричен е Ивайло Борисов.

Относно случая, от Министерството на отбраната изпратиха следната официална позиция:

„Командването за логистична поддръжка извърши цялостна проверка на място, която констатира допуснати слабости, непознаване на регламентиращите документи и неизпълнение на функционалните задължения от страна на длъжностни лица. В резултат на констатациите са наложени дисциплинарни наказания на шестима военнослужещи, включително на ръководния състав. Министерството на отбраната няма разследващи функции, а дали слабости са довели до инцидента, преценяват разследващите органи.

Сигнали за внасяне или употреба на алкохол на територията на формированието преди инцидента не са постъпвали. Внасянето и употребата на алкохол и наркотични вещества на територията на всички военни формирования е строго забранено съгласно Устава за войсковата служба и Етичния кодекс на военнослужещите. Проверките за внасяне на забранени вещества се извършват ежедневно на контролно-пропускателните пунктове.

По отношение на нарушения на дисциплината в периода от 2021 г. до момента са регистрирани две нарушения на дисциплината (през 2024 г.) за управление на лични превозни средства след употреба на алкохол в извънработно време. Спрямо извършителите са предприети незабавни мерки и същите са наказани с „уволнение“.

Министерството на отбраната остава безкомпромисно към всякакви прояви на занижена дисциплина и неизпълнение на служебните задължения”.

Повече по темата гледайте във видеото.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking