8-годишно дете пострада тежко, след като беше блъснато от товарен автомобил в софийското село Душанци, съобщиха от ОДМВР-София.

Сигналът за катастрофата е подаден около 11:15 часа в сряда в Районното управление в Пирдоп. Пристигналите на място полицаи установили, че камион е ударил момчето, което се придвижвало с велосипед.

Детето е транспортирано в болница с открита фрактура на подбедрицата и счупен таз. По информация на медиците няма опасност за живота му.

Редактор: Цветина Петкова