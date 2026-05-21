То е транспортирано в болница със счупен таз
8-годишно дете пострада тежко, след като беше блъснато от товарен автомобил в софийското село Душанци, съобщиха от ОДМВР-София.
Сигналът за катастрофата е подаден около 11:15 часа в сряда в Районното управление в Пирдоп. Пристигналите на място полицаи установили, че камион е ударил момчето, което се придвижвало с велосипед.
Детето е транспортирано в болница с открита фрактура на подбедрицата и счупен таз. По информация на медиците няма опасност за живота му.
Източник: БГНЕС
